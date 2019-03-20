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Tekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecek

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, tekel büfesi sahibi Beytullah Suna'nın (29) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Tekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecek

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, tekel büfesi sahibi Beytullah Suna'nın (29) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma, 2 tanığın dinlenmesi için ertelendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Ağustos 2016 günü yaşanan olay şöyle meydana geldi;
Aralarında husumet bulunan tekel büfesi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce Suna, 2 kurşun ile vurularak, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Murat Büyükoyuncu ile Hamdi B., Semih B., H.Ş. ve R.O. gözaltına alındı. Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğu için üzerinde silah olacağını düşündüm. Tartışma büyüyünce Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah, ikinci kez silahına mermi sürünce havaya 2 el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını savundu. duruşma sonunda Hamdi B. de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Davanın bugün görülen duruşmasına ise bir önceki celse cinayete iştirak ettiği gerekçesiyle tutuklanan Semih B. ve Murat Büyükoyuncu ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların eski savunmalarını tekrarladığı duruşma 2 tanığın dinlenmesi için erteledi.

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Tekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecekTekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecekTekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecekTekel bayi cinayeti davasında tanıklar dinlenecek

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