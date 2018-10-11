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Tekel bayi işletmecisi cinayetinde keşif kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekel bayi işletmecisi cinayetinde keşif kararı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tekel bayi işletmecisi Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, duruşmada suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.
15 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan tekel bayi sahibi Beytullah Suna ile Murat Büyükoyuncu ve arkadaşları tartıştı. Kavgaya dönen olayda silahlar ateşlendi. Suna, kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Murat Büyükoyuncu, Hamdi B., S.B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu ile diğer 4 sanığın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğundan üzerinde silah olacağını düşündüm. O sırada tartışma ilerleyince Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah yeniden silahına mermi sürme hareketi yapınca, ben de havaya iki el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm. Ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Tekel bayi işletmecisi cinayetinde keşif kararı

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