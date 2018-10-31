Tekel bayi işletmecisini öldürüp intihar eden kişi toprağa verildi 

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde dün akşam kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü tekel bayi işletmecisini Mehmet Aşkar’ı (47) tabancayla vurarak öldürüp, ardından da intihar eden Güray Y. (32), ilçede toprağa verildi. Mehmet Aşkar'ın cenazesi ise Hatay'a gönderildi.

Olay, dün akşam Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Güray Y. kız kardeşi S.Y. (21) ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın iş yerine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güray Y., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp Mehmet Aşkar'a üç el ateş etti. Güray Y. ardından aynı silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti. Silah sesleri üzerine çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Güray Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Eşinden bir yıl önce boşandığı öğrenilen tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın, S.Y.'nin ailesi tarafından defalarca kızlarının peşini bırakması yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Son olarak Mehmet Aşkar'ın 21 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne giderek S.Y.'nin ailesinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Güray Y.'nin cenazesi Kızılcahamam'da toprağa verilirken, Mehmet Aşkar'ın cenazesi ise Hatay'a gönderildi.

Olay sonrası gözaltına alınan S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI



