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Tekel bayii ruhsatı vermeyen belediye başkanına STK’lardan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kentin çeşitli bölgelerinde tekel bayii açmak isteyen kişilere ’bu bir vebaldir ben imza atamam’ diyerek ruhsat vermemesinin ardından kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri belediye önünde toplanarak Başkan Zeybek’in bu davranışına destek verdiler.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada geniş bir yer bulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in tekel bayii açma ruhsatı için gelenlere “Ben imza atamam, bu bir vebaldir.

Tekel bayii ruhsatı vermeyen belediye başkanına STK’lardan destek

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in kentin çeşitli bölgelerinde tekel bayii açmak isteyen kişilere ’bu bir vebaldir ben imza atamam’ diyerek ruhsat vermemesinin ardından kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri belediye önünde toplanarak Başkan Zeybek’in bu davranışına destek verdiler.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada geniş bir yer bulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in tekel bayii açma ruhsatı için gelenlere “Ben imza atamam, bu bir vebaldir. Adam senden alkol alır gider kaza yapar, ben de bunun vebaline giremem” diyerek ruhsat vermemesinin ardından Afyonkarahisar’da sivil topluk kuruluşu temsilcilerinden oluşan sivil toplum kuruluşu platformları, belediye önünde toplanarak Başkan Zeybek’e destek açıklamasında bulundular.
Sivil toplum örgütü temsilcileri adına açıklamayı yapan STK Platformu üyesi Dr. Yusuf Gökçe Başkan, Başkan Zeybek’in bu tutumunu takdir ederek destek verdiklerini söyledi. Gökçe, “Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’i Afyonkarahisar STK platformu olarak sağlıklı nesil sağlıklı gelecek adına alkol bağımlılığının artmasına yönelik gösterdiği hassasiyeti nedeniyle desteğimizi belirtmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Anayasanın 58. Maddesinde de belirtildiği üzere devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır diyor. Bizler de biliyoruz ki alkol bağımlılığı önlenebilir ölüm ve yaralanmaların 3. temel nedenidir. Dünya sağlık örgütünün, ülkemizin de içinde bulunduğu 30 ülkede yaptığı araştırmaya göre; cinayetlerin yüzde 85’i, şiddet olaylarının yüzde 50’si, ırza tecavüzlerin yüzde 50’si, trafik kazalarının yüzde 60’ı, kadına şiddet olaylarının yüzde 70’inin sebebi alkoldür. STK platformu olarak her daim bağımlılığın her türlüsü ile mücadeleye destek vermekteyiz. Kültürel ve manevi değerlerimizin korunmaya çalışıldığı ilimizde her türlü zararlı alışkanlıkların önlenmesi noktasında çalışmalarımız mevcuttur. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek beyin tekel bayii açma ruhsatı ile ilgili göstermiş olduğu hassasiyeti takdir ediyor ve desteklediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz” diye konuştu.

Tekel bayii ruhsatı vermeyen belediye başkanına STK’lardan destek

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