HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekel bayiinde eksik para verdi, ortalık savaş alanına döndü

Tekel bayiinde eksik para verdi, ortalık savaş alanına döndü

25.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da bir tekel bayiinde eksik para veren müşterilerle işletme sahipleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, tekel bayiine gelip alkol alan bir kişi parası yetmeyince iş yeri sahipleri ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de karıştığı tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine alkol şişesi, kemer ve sopalarla saldırdı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin de ayırmakta güçlük çektiği feci kavga dakikalarca devam etti. Yaşanan kavga iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebek balkondan düşüp zemine çakıldı: Saksı düştü sandım Küçük bebek balkondan düşüp zemine çakıldı: Saksı düştü sandım
Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...Türkiye'nin konuştuğu olay! Siyanür...
Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi

Şekere yüzde 67 zam geldi

Şekere yüzde 67 zam geldi

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

16 yaşındaki kız iğrenç detayları anlattı! "Çamlık, açık bir alanda buluştuk ve..."

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

General, savaşta vurulacak ilk şehri açıkladı!

Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

Tiroidi bıçak gibi keser! Cinsel gücü artırır

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.