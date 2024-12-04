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Tekel bayiye üniversite mezunu aranıyor! 'Açıköğretim mezunları başvurmasın'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 23:02
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İşveren tanınmış bir siteye Kars'ta tekel bayisi için üniversite mezunu yönetici ilanı verdi! Asgari ücrete üniversite mezunu aradığını belirtti. İlanda başka dikkat çeken şartlar da var! İşverenin kriterleri pes dedirtti. İşte detaylar...

Tekel bayiye üniversite mezunu aranıyor! 'Açıköğretim mezunları başvurmasın'

'Gelemeyecek olanlar lütfen aramasın, strese giriyorum' diyerek ilan veren tekel bayi sahibi, verdiği ilan şartlarıyla herkesi şaşırttı. Yaş kriteri,medeni durum, askerlik... İşe alım durumlarında alışkın olunan pek çok kriter var. Bu ilan diğer ilanlara benzemiyor. Yayımlanan ilanda bugüne kadar hiç rastlanmayan maddeler yer aldı.

Show TV'den Selin Arslan'ın haberine göre; 40 yaş üstü üniversite mezunu tekel bayi yöneticisi arayan işverinin kriterleri pes dedirtti. Çalıştıracağı personele teklif ettiği maaş ise asgari ücret!

"BİRKAÇ KEZ İŞE GİDİP GELECEK ONU TANIMAM GEREKİYOR"

İşveren madde madde sıraladığı ilanda şaşırtan şartlar yer aldı. Üniversite okuyan bir yönetici aradığını söyleyen işveren açıköğretim mezunlarının başvuramayacağını da belirtti. İşe alma süresince alacağı kişiyi tanımak için Kars'a gidip gelmesi gerektiğini söyleyen tekel bayi sahibi, "Birkaç kez işe gidip gelecek, çünkü onu tanımam gerekli" dedi.

İLANIN ŞARTLARI...

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Şartlara uymayan ararsa telefonu kapatacağını söyleyen işveren Show Haber'in aradığını görünce de açmadı.

Anahtar Kelimeler:
Kars Tekel bayi
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