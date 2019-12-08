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Tekel bayilerinden Kadıköy'de satış yasağı eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

  TÜRKİYE'nin  çeşitli illerinden tekel bayi işletmecileri, Kadıköy'de bir araya gelerek saat 22.00’den sonra getirilen satış yasağını, yapılan basın açıklamasıyla protesto etti.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden tekel bayi işletmecileri, Kadıköy'de bir araya gelerek saat 22.00’den sonra getirilen satış yasağını, yapılan basın açıklamasıyla protesto etti.

Bahariye Caddesi’nde toplanan yaklaşık 200 kişi, 2013 yılında 6487 sayılı kanunun yeniden düzenlenmesiyle alkollü içeceklerin saat 22.00-06.00 arasında satış yasağı getirilmesini ve kesilen cezaları protesto etti. Polis ekipleri cadde üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Bir süre ellerindeki pankartlarla sloganlar atan grup, daha sonra basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Hepimizin sorunu ve derdi ortak. 2013 yılında çıkan ‘22 yasası’. Bizler her sokak arasında 15 metre kare içerisine sıkışmış küçük esnaflarız. Devlete en yüksek katma değeri sağlayan sattığımız ürünlerin peşin vergisini ödeyen esnaflarız. Buna rağmen kayıtsız, kuralsız açılan zincir marketlere kurban ediliyoruz. Nasıl mı? Saat 22.00’den sonra bize 'alkol satmayın' diyen arkadaşlar, saat 22.00’de zaten zincir marketlerin kapanış saati. O saatten sonra bizlerin satış yapma şansı olmadığına göre biz hangi ara iş yapıp evimiz ekmek götüreceğiz. Saat 22.00’de zincir marketler kapandığına göre saat 24.00’e kadar bizlere izin verilmesini ve o iki saat içinde bizlerin de evlerimizin nafakasını toplayıp evlerimize dönmek istiyoruz.” dedi.

Protestoya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Tekelcilere karşı uygulanan bu soykırım, esnaf soykırımı, 52 bin lira ceza bir araba dolusu ceza kabul edilebilecek bir ceza değil. İnsanların ocağını söndürüyor. Bu kadar uğraşırken AVM’lerin açılmasıyla esnaf sadece saat 22.00’den sonra iş yapabilir hale geldi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu yasanın iptal edilmesi için sizlerle beraber destek olmaya mücadele vermeye devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

22.00'DEN SONRA SATMADIĞIMIZDA DARP EDİLİYORUZ

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise “Ülke genelinde 160 bin tane tekel bayiyi temsilen buradayız. Bizler saat 22.00’den sonra alkol satışını rahatlıkla yapmak için burada değil, tam tersi insanların özgürce alışveriş yapabilmeleri için buradayız. Saat 22.00’den sonra alkol satmadığımız zaman müşteriler tarafından darp ediliyoruz. Hatta öldürülen meslektaşlarımız var. 6 tane meslektaşımız var. Silahla havaya sıkanlara 707 lira para cezası var. Adam öldürmeye teşebbüstür bu ama bizler bir adet bira sattığımız için 52 bin lira bize hak değildir. İnsanlar merdiven altı diye tabir edilen yerlerden kaçak alkol alıyor.” Diye konuştu.

BAYİ KÜLÇÜR: YEDİĞİMİZ CEZA 52 BİN LİRA

Tekel bayi işletmecisi Zuhal Külçür de “Biz tekel bayileri gerçekten evimizin geçimi için 7/24 ayakta kalmaya çalışan küçük esnaflarız. Zaten hipermarketlerin saat 22.00’ye kadar alkol satma lüksü var. Tekel bayilerinde de saat 22.00 itibariyle alkol satışı yasak. Bir tane bira satmamız halinde yediğimiz ceza 52 bin lira. Bu cezayı yediğimizde zaten bir aile bu rakamlarla maalesef mahvolmakta. Bu hipermarketlerin 22.00’ye kadar satışlarıyla birlikte bizim de 22.00’de kapanmamız demek zaten küçük esnafın bitirilmesi anlamına geliyor. Ya hipermarketlerin şehir dışı bir yerlere taşınıp küçük esnafın ayakta kalması sağlanmalı ya da bizlerin 22 yasasının iptal edilerek satışımıza devam edilmesi gerekiyor.” Dedi.

Grup, atılan sloganlar ve yapılan basın açıklamalarının ardından dağıldı.

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