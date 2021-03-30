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Tekel bayisi önündeki araç kurşunlanarak kundaklandı

30.03.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde tekel bayi önünde bulunan otomobil kurşunlanarak kundaklandı.

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde tekel bayi önünde bulunan otomobil kurşunlanarak kundaklandı. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerinde ise tüfek saçmaları bulundu.
Olay, Hendek ilçesi Kemaliye Mahallesinde meydana geldi. Tekel bayi önünde bulunan 54 D 6566 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce kurşunlanarak ateşe verildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince alevlere teslim olan araç söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Tüfek saçmalarının bulunduğu olay yerinde ekiplerce incelemeler sürerken konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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