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  4. Tekel bayisinde silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Tekel bayisinde silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

14.08.2023 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisine gelen 3 kişi, alışveriş yaptıktan sonra para ödemek yerine veresiye yazdırmak istedi. Çıkan tartışmanın ardından büfeci ile yanındaki kişi darbeden saldırganlar daha sonra ise tehditler yağdırarak iş yerine rast gele ateş açtı. Yaşanan saldırının ardından yeniden tekel bayisine gelen 2 kişi, bu defa da yardıma gelen başka bir esnafı da darbetti.

Tekel bayisinde silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Olay, sabah saat 05.50 sıralarında Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir büfede meydana geldi. Büfeye gelen T.A., K.P. ve E.Ç., alışveriş yaptıktan sonra aldıklarını veresiye yazdırmak istedi. Büfeci O.G.'nin hesabın kime yazılacağını sorması üzerine tartışma çıktı.

İÇKİ ŞİŞELERİ, SİLAH...

Bu sırada 3 kişi büfeci O.G. ile yanında bulunan kişiye tekme, yumruk ve içki şişeleriyle saldırıp, darbetti. Ardından içlerinden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp, saldırdıkları 2 kişiye doğrultarak tehdit etti.
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Bu kişi büfeden çıkarken de tabanca ile içeriye doğru ateş açtı. Açılan ateşte şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. Olayı gören başka bir esnaf ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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'İKİNCİ SALDIRI İÇİN GERİ DÖNDÜLER'

Bu sırada uğradıkları şişeli ve yumruklu saldırıda yaralanan 2 kişi büfe önünde sağlık ekiplerini beklerken, geri dönen saldırganlardan ikisi bu kez komşu esnaf A.D.'ye tekme ve yumruklarla saldırıp yaraladı.

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Saldırganların büfedeki silahlı tehdit, ateş açması, şişe ile saldırması ve büfe önünde diğer esnafa tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis, olayın ardından kaçan T.A., K.P. ve E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Tekel bayi saldırı

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