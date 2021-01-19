HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekel bayisine giren 2 şahıs 30 bin TL’lik soygun yaptı

Tekel bayisine giren 2 şahıs 30 bin TL’lik soygun yaptı

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tekel bayisine giren 2 şahıs 30 bin TL’lik soygun yaptı

Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan kısıtlamada gece geç saatlerde girdikleri tekel bayiden yaklaşık 30 bin TL’lik alkol ve sigara çalan 2 şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanırken, şahısların çaldıkları ürünleri ise bir başka tekel bayine sattıkları tespit edildi.Olay, Esentepe mahallesinde geçtiğimiz 14 Ocak gecesi meydana geldi.

Afyonkarahisar’da hafta sonu uygulanan kısıtlamada gece geç saatlerde girdikleri tekel bayiden yaklaşık 30 bin TL’lik alkol ve sigara çalan 2 şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanırken, şahısların çaldıkları ürünleri ise bir başka tekel bayine sattıkları tespit edildi.
Olay, Esentepe mahallesinde geçtiğimiz 14 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın olduğu gece geç saatlerde mahallede ki bir tekel bayisine giren İsmail A. (36) ve Mehmet Y. (38) isimli şahıslar iddiaya göre, içerideki piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL’yi bulan çeşitli markalardaki alkol ve sigaraları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahısların iş yerine girer girmez önce kasaya yöneldikleri ve burayı boşalttıktan sonra yanlarında getirdikleri poşetlere alkol ve sigaraları doldurarak çaldıkları öğrenildi.
Soygunun ardından iş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatan ekipler şahısların soygunu yaptıktan sonra çaldıkları alkol ve sigaraları 42 UJ 573 plakalı araca yükleyerek olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen ekipleri 2 şahsı soygundan 4 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler çalıntı ürüne rastlamazken, şüphelilerden İsmail A., sorgusunda suçunu kabul ederek, çaldıkları malzemeleri Sahipata mahallesindeki bir tekel bayine sattıklarını itiraf etti.

Şahısların çaldıkları ürünleri bir başka tekel bayine sattıkları ortaya çıktı!
İfadelerden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayişi Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların çaldıkları alkol ve sigaraları sattıkları belirlenen tekel bayi sahibine ‘hırsızlık malını satın almaktan’ işlem yaptı.
Gözaltına alınan İsmail A. ve Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Tekel bayisine giren 2 şahıs 30 bin TL’lik soygun yaptı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş kararSağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

Domuz avına çıkan baba oğul dehşeti yaşadı

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu!

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

Ankara'da hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

15 Ocak'ta sona erecekti! İstanbulkarta HES kodu eşleştirmesiyle ilgili flaş gelişme

İstanbulkarta HES kodu eşleştirmesiyle ilgili flaş gelişme

POMEM 8 bin polis alımı 2021 son durum... 27. Dönem POMEM sınavı tarihleri nedir? 8 bin polis alımı ne zaman hangi tarihte?

27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak açıklandı!

Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı (Nur Vergin kimdir?)

Ünlü sosyoloğa son veda! Erdoğan da katıldı

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Böl parçala başkan ol! Ya sonra…

Sağlık çalışanlarına getirilen izin yasağı kaldırıldı

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

İSKİ su kesintisi 19 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.