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Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, tekel bayine girip 30 bin TL değerinde 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara çalan 4 şüpheli, yakalandı.

Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, tekel bayine girip 30 bin TL değerinde 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara çalan 4 şüpheli, yakalandı.
Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tekel bayi olan Onur Gök, sabah dükkana geldiğinde hırsızlık olayını fark edip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara ile 1000 TL çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin aynı suçtan sabıkalı olan Ahmet Ş., Fahrretin L., Murat B. ve Servet İ. olduğunu belirledi. 4 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan alkollü içecekler ve sigaralar da ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden Fahrettin L. sorgusunda, trafik kazası yaptıklarını, borçlarını ödemek için tekel bayiini soyduklarını söyledi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar

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