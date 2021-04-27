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Tekeller açık olacak mı? Tam kapanmada tekel bayiler açık mı?

27.04.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan’da yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" şeklinde konuşmuştu. Peki tekeller açık olacak mı? Tam kapanmada tekel bayiler açık mı? İşte yanıtı...

Tekeller açık olacak mı? Tam kapanmada tekel bayiler açık mı?

Koronavirüs gündemiyle toplanan kabine toplantısının ardından yeni yasak kararları açıklandı. 26 Nisan’da yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma açıklamasında bulunmuştu. Peki tekeller açık olacak mı?

TEKELLER AÇIK OLACAK MI? TAM KAPANMADA TEKEL BAYİLER AÇIK MI?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, açıklanan genelge sonrası yaptığı açıklamada 17 Mayıs'a kadar alkol satışının yasaklandığını belirtti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de tekel bayilerine ve alkol satışına ilişkin özel bir madde yer almıyor. Genelgenin marketler ile ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır."

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