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"Teker teker teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 13:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Suriye'de sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz" - "Ne yaparlarsa yapsınlar bizler sizlerin üretkenliği ve desteğiyle Türkiye'yi büyütmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz dünya ekonomileri arasındaki yükselişimizi sürdüreceğiz"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Suriye'de sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz." dedi.

Elvan, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen 3 .Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in pek çok özelliği yanında küçükbaş hayvancılık konusunda da önemli bir yerinin olduğunu aktaran Elvan, hükümet olarak Mersin hayvancılığını Türkiye için vazgeçilmez gördüklerini söyledi.

Elvan, konuşması esnasında salona gelen Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna'ya, "Bu arada Toroslar Belediye Başkanımız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamit kardeşimiz de bizimle bir arada. 15 Temmuz gecesini hatırlarsınız hepiniz. Bu ittifak bu ülkenin bekasını, geleceğini, istikrarını düşünen bir ittifaktır. Onun için biz devletimiz, milletimiz, ülkemiz, ay yıldızlı al bayrağımız için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Yükselişimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Ekonomiye yönelik bir takım dış kaynaklı saldırıların yaşandığını ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Bu kadar yoğun saldırıya rağmen ekonomimiz sağlamlığını korudu. Hükümetimizin ve ilgili kurumların aldığı önlemlerle bu saldırıların üstesinden geldik. Ne yaparlarsa yapsınlar bizler sizlerin üretkenliği ve desteğiyle Türkiye'yi büyütmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz dünya ekonomileri arasındaki yükselişimizi sürdüreceğiz. Nasıl bugüne kadar oldu, bundan sonra da olacak. Türkiye büyüdükçe büyüyecek, güçlendikçe güçlenecek. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne söylerse söylesin. Bizler her zaman milletimiz ne derse bugüne kadar onu yaptık, bundan sonra da onu yapacağız."

- "Terörün kökünü bitirme noktasına geldik"

Elvan, terör örgütleriyle mücadeleye kararlı bir şekilde devam ettiklerini aktardı.

Yurt içinde ve dışında terör örgütü PKK'nın tepesine bindiklerini vurgulayan Elvan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz metrelerce kara, dondurucu soğuğa rağmen bu hainlerin kafasına milletimizin yumruğunu indiriyor. Terörün kökünü bitirme noktasına geldik. Kökünü tamamiyle de kazıyacağız. Bu milletin birliği, bütünlüğü için o terör örgütleriyle mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

Elvan, terör örgütlerinin dışarıda da uzantıları olduğuna dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Afrin'de PYD/YPG denen hainleri nasıl temizlediysek Fırat'ın doğusunda da bunların gözünün yaşına bakmayacağız. Teker teker bu teröristleri ve terör örgütlerini temizleyeceğiz. Kim ne derse desin, kim korumaya çalışırsa çalışsın bunların sonu bellidir. Bunlar o kazdıkları kuyuya, açtıkları hendeklere gömüleceklerdir. Teker teker o hendeklere bunları gömeceğiz. Bundan emin olunuz."

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da yaptıkları hizmetleri anlattı.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile çok sayıda üretici katıldı.

Akdoğan, konuşmaların ardından tek listeyle girdiği genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Programın ardından Elvan ve beraberindekiler, merkez Mezitli ilçesinde çıkan yangında mobilya ve beyaz eşya mağazaları yanan işletmelerin sahiplerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Lütfi Elvan Mersin

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