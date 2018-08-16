Teker üstünde yer çekimine meydan okuyorlar

KAYSERİ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de 16-19 yaş aralığındaki bir grup genç, internet başında vakit geçirmek yerine patenle üstünde akrobatik hareketler yapıyor.
Kent merkezindeki Mimarsinan Parkı'ndaki parkurda buluşup paten yapan genç yetenekler, aksiyon dolu gösterilerle sınırları zorlayıp kendilerini izleyenlere keyifli bir görsel şölen sunuyor.
Rampa atlayışı, slalom, slide gibi gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazanan patenciler, zorlu engellere aldırmadan gerçekleştirdikleri akrobatik atlayışlarla gökyüzünde adeta dans ediyor. Yaz tatilini paten kayarak değerlendiren lise öğrencileri, paten kayma konusunda tereddüt edenleri de cesur hareketleriyle yüreklendiriyor.
Patenin vücuduna esneklik kattığını belirten 18 yaşındaki Mehmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yaşından bu yana paten kaydığını söyledi.
Paten kaymanın kendisi için tutku haline geldiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:
"Skate parklara ailesiyle beraber gelip, paten süren çok fazla küçük arkadaşlarımız var. Onlar da bizlere bakıp öğrenmek istiyor. Hevesleniyorlar, daha güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz burada, kendi aramızda grubumuzla beraber paten sürüyoruz. Kendi grubumuzun yaş ortalaması 16 -19 yaş arasında değişiyor ama buraya ailesiyle beraber gelip, paten sürmeye çalışan minik arkadaşlarımıza da yardım ediyoruz. Onlara da pateni öğretmeyi amaçlıyoruz."
Şahin, yeni nesilin teknolojiyle büyüdüğünü; evinden çıkmayıp sosyal medyaya bağımlı olduğunu belirterek, "İnternetten bizim videolarımızı izliyor, etkileniyorlar ama 'spor yapayım, ben de uğraşayım, bir uğraşın içerisine gireyim' dertleri olmuyor. Sürekli evde oturup, obeziteye yakalanıyorlar ya da kaslarında ve eklemlerinde sıkıntılar çıkıyor. Biz burada spor yapıyoruz. Bu bizim hobimiz, yaparken zevk alıyoruz. Slide ve slalom hareketleri yaparken bacaklarımız gelişiyor. Vücudumuz daha esnek bir hale geliyor. Yeri geliyor atlıyor, zıplıyor sakatlıklar geçiriyoruz. Çocukluktan gelen bir şey düşe kalka öğreniyoruz. Şimdiki yeni çocuklar dizinin kanadığını bilmez. Eline bir şey batsa, canı çok yanar. Arkadaşlık duygularımız daha da pekişiyor. Şimdiki çocuklar bu duygulardan mahrum kalıyor." diye konuştu.
Patenci gençlerden Nuh Mert Vahapo da 5 senedir paten sürdüğünü ve çocukların evlerden çıkarak paten sürmeyi öğrenmelerinin gerektiğini dile getirdi.
Vahapo, "Biz buraya gelip paten sürdükçe kendimizi geliştiriyoruz. Çevremiz çoğalıyor. Arkadaşlık bağlarımız güçleniyor. Güvencemiz artıyor, birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Evde oturup bilgisayarın başında vakit geçiren arkadaşlarımız gelsinler paten sürsünler. Biz onların ellerinden tutar yardımcı oluruz. Gözlerinde biraz korku olmadığı müddetçe biz ellerinden tutmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Patencilerden Yunus Emre Demirci ise yeterli imkanlar sağlanırsa, paten kaymak isteyenlere gönüllü yardımcı olacaklarını belirtti.
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