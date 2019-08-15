HABER

Tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

 SİVAS'ta sağ ön tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sağ ön tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Mehmet Yıldırım yönetimindeki 58 AV 58 plakalı traktör seyir halindeyken sağ ön tekeri bariyerlere sıkıştı. Yıldırım, traktörü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu bariyerleri kriko yardımıyla kaldırarak traktörün hareket etmesini sağladı. Çalışmalar sebebiyle Sivas-Erzincan karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

FOTOĞRAFLI

Tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldı

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralıDiyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
Sosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralıSosyal medyadaki kavga bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

Konya’da mısır tarlasında korkutan obruk

Korkutan görüntü! 'Gök gürlemesi gibi bir ses duydum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.