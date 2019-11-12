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Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tekeri kopan bir araç kaşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolunun 30.

Şanlıurfa’da tekeri kopan bir araç kaşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobilin tekerinin kopması sonucu karşı istikamete gelen 63 ABA 074 plakalı otomobille çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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