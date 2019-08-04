HABER

Tekeri patlayan minibüs takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan zeytin taşınan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Tekeri patlayan minibüs takla attı: 5 yaralı

Selim KAYA/DİYRBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atan zeytin taşınan minibüsteki 5 kişi yaralandı. Zeytinlerin yola saçıldığı minibüs, amacı dışında kullanıldığı için trafikten men edildi.
Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. Aydın Avcı yönetimindeki 09 RL 103 plakalı zeytin taşınan minibüsün ön tekeri, Alabal Mahallesi'ndeki Pamukçay Köprüsü üzerinde patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, takla attı. Hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Avcı ile yanında bulunan yakınları Yusuf, Zehra ve Muhammet Avcı ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
ZEYTİNLER YOLA SAÇILDI, MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Sürücü Aydın Avcı'nın, Batman'ın Kozluk ilçesine götürmek istediği zeytinler, kaza nedeniyle yola saçıldı. Kaza haberiyle gelen sürücü Avcı'nın oğlu Alican Avcı ile yakınları, zeytinleri toplayıp başka bir araca yükledi. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, amaç dışı kullanıldığı belirlenen minibüsü trafikten men etti.

FOTOĞRAFLI

Tekeri patlayan minibüs takla attı: 5 yaralıTekeri patlayan minibüs takla attı: 5 yaralıTekeri patlayan minibüs takla attı: 5 yaralıTekeri patlayan minibüs takla attı: 5 yaralı

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Nehirde boğulan 4 çocuk, yan yana toprağa verildiNehirde boğulan 4 çocuk, yan yana toprağa verildi
Hız yapan sürücüler radara yakalandıHız yapan sürücüler radara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Doğum gününde kaybolan Hüseyin'in cesedi bulundu

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.