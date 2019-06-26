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Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep-Adana otobanında seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla attı.

Gaziantep-Adana otobanında seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adana otobanının 65. kilometresinde meydana geldi. Otobanda sol şeritte seyir halinde bulunan Recep Yıldırım idaresindeki 03 AAU 276 plakalı otomobilin tekeri patladı. Tekeri patlayan araç kontrolü kaybolunca metrelerce sürüklenip takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan kaza nedeniyle otobandaki trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı
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