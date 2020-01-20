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  4. Tekeri patlayan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Tekeri patlayan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tekeri patlayan otomobil, yandaki şeritte seyreden tır ile çarpıştı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde tekeri patlayan otomobil, yandaki şeritte seyreden tır ile çarpıştı. Feci kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurdağı-Gaziantep yolunun 7. kilometresinde seyir eden Muhammed Elcüneyd (39) yönetimindeki 79 AAD 579 plakalı otomobil, ön tekerinin patlaması sonucu yandaki şeritte seyir eden Ahmet D.’nin kullandığı 33 BYL 86 plakalı tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Elcüneyd (39) ve oğlu Hüsam Elcüneyd (3) olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aliye Haffar (38), oğulları Ali ve Hazim Elcüneyd yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziantep ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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