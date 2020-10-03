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Tekerleği fırlayan çekici ağaca çarptı, sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 23:22 | Son Güncelleme

Kartal sahil yolunda sol ön tekerleği yerinden fırlayan araç çekicisi refüjdeki ağaca çarptı.

Kartal sahil yolunda sol ön tekerleği yerinden fırlayan araç çekicisi refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen aracın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Kadıköy yönüne seyreden Emre Akbaş yönetimindeki 34 CLH 446 plakalı çekici, sol ön tekerleğinin yerinden fırlaması ile yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Akbaş’ı itfaiye ekipleri kısa sürede çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan sürücü, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü. Yolun bir kısmına devrilen ağacı ise çevredeki vatandaşlar ve trafik polisleri kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Araç süratli geliyordu"
Çekiciden fırlayan tekerleğin aracının önüne geldiğini söyleyen bir taksi şoförü, "Ağacı devirdi, lastikte benim arabamın önüne geldi. Ben Kadıköy istikametinden geliyorum, o da buradan geliyor. Kaldırıma çıktı ağaca vurdu, buralar toz duman oldu. Arabanın ön lastiği de benim aracıma geldi. Adam da sıkıştı içinde, daha yeni çıkarttılar, süratli geliyordu" dedi.

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