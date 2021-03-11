Tekerleği kopan araçta sıkıştı, dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Bursa’da seyir halindeyken tekerliği fırlayan araç, taklalar attı. Takla atarak aracın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza, Bursa-Yenişehir Yolu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir yönünden Bursa istikametine seyir halinde olan T.G.(39) idaresindeki 33 VHY 86 plakalı hafif ticari aracın, sol ön tekerliği koparak, yola fırladı. Tekerleğin kopması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü T.G., orta refüje çarparak taklalar atmaya başladı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen hafif ticari araç, yan yattı. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yan yatan aracın içerisinde sıkışan yaralı sürücü T.G., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan T.G., daha sonra Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

