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Tekerleği kopan traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 21:49 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde ön tekerinin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan (80), yaşamını yitirdi.

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde ön tekerinin kopması sonucu devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan (80), yaşamını yitirdi.

Kaza öğle saatlerinde, Söğütlü Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Topkan'ın kullandığı traktörün seyir halindeyken sağ ön tekeri koptu. Savrulan traktör, yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Yaşlı adam, devrilen traktörün altında sıkışırken, kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Hasan Topkan'ın öldüğünü belirledi. Topkan'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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