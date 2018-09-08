Tekerlekli eğlence kötü bitti

Bir araç lastiği ile oynayan insanların görüntüsü, eğlencenin dozunu kaçırırken yaşanabilecek tehlikeleri ortaya koyuyor. Lastiğin içine girerek yuvarlanan adam yamaca denk gelinde aşağı yuvarlanıyor. Görüntünün sonunda ne olduğu bilinmese de özellikle yüksek bir noktada böyle bir oyunun tehlikelerini gözler önüne seriyor. İşte o görüntü.

