HABER

Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Başakşehirli öğrenciler, ‘Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi’ kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı.

Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler

İSTANBUL, (DHA) - Başakşehirli öğrenciler, ‘Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi’ kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için farklı bir projeye imza attı. 330 öğrenci, tekerlekli sandalye figürü oluşturarak engelsiz bir dünyaya dikkat çekti.

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen ‘Başakşehir’de İyilik Zamanı (BİZ) Projesi’, farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Proje kapsamında bir grup gönüllü öğrenci, Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi öğrencileri, Beden Eğitimi Öğretmenleri Kenan Uzun ve Göktürk Ekim liderliğinde bir araya geldi.

“330 ÖĞRENCİDEN TEKERLEKLİ SANDALYE”

330 öğrenci, okul bahçesinde tekerlekli sandalye figürü oluşturarak farkındalık oluşturdu. Okul öğrencilerinden Alara Gökçe ve Taner Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ASIL SORUN, KALPLERDEKİ ENGELLER”

Toplumda farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Asıl sorun, fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller. Bu bilincin tüm topluma yayılmasını amaçlıyoruz. Mutluluğun şehri Başakşehir’de engel yok diyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli kardeşlerimiz için daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Tekerlekli sandalye figürü ile engelsiz dünyaya dikkat çektiler

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Emlâkçılar Derneği açıldıEmlâkçılar Derneği açıldı
Başkentte AB büyükelçileri İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştuBaşkentte AB büyükelçileri İBB Başkanı İmamoğlu ile buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Caddesi'nde hareketli anlar!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber uçtu! O anları anlattı

İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB'de iki yeni atama!

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

İBB açıkladı! Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki arazi satılıyor

İBB satışa çıkardı! Mahalleli tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.