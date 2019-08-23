HABER

Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 20:16 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı’nda önceki gece meydana geldi.

Samsun’da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı’nda önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtı. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden büfeci O.K. tedavi altındayken gözaltı kararı verilirken tedavileri tamamlanan büfe çalışanı İ.A.B. ile karşı taraftan olan E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan E.S. ile İ.A.B. dün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan O.K.’de Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından bugün tekerlekli sandalye ile Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçtiSıla hasreti çeken kangal yürek dağladı! Belediye harekete geçti
Malkara’da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandıMalkara’da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı
Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralıAmbulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf olay olmuştu! Açıklama yaptı

Bu fotoğraf olay olmuştu! Açıklama yaptı

Diagne'ye çılgın teklif!

Diagne'ye çılgın teklif!

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Kardeşi detayları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon!

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Putin'den orduya 'Hazır olun' talimatı

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.