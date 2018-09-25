Tekerlekli sandalye ile cezaevine götürülürken el hareketi yaptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklardan C.Y., tekerlekli sandalyede cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür edip, koltuk değneğiyle vurmaya çalıştı, el hareketi yaptı.
Narkotik Şubesi ekipleri tarafından bir süredir takip edilen H.K. isimli kadınla C.Y. ve H.K.'nin kaldığı Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerindeki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.K., C.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce karıştığı bir olayda silahla vurularak yaralanan C.Y., cezaevine adliyeye geldiği tekerlekli sandalye ile götürüldü. Bacaklarından yaralı uyuşturucu sanığı, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür edip, koltuk değneğiyle vurmaya çalıştı, el hareketleri yaptı.
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