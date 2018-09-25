HABER

Tekerlekli sandalye ile cezaevine götürülürken el hareketi yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:57 | Son Güncelleme

  BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklardan C.Y., tekerlekli sandalyede cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür edip, koltuk değneğiyle vurmaya çalıştı, el hareketi yaptı.  Narkotik Şubesi ekipleri tarafından bir süredir takip edilen H.K.

Tekerlekli sandalye ile cezaevine götürülürken el hareketi yaptı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklardan C.Y., tekerlekli sandalyede cezaevine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür edip, koltuk değneğiyle vurmaya çalıştı, el hareketi yaptı.
Narkotik Şubesi ekipleri tarafından bir süredir takip edilen H.K. isimli kadınla C.Y. ve H.K.'nin kaldığı Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerindeki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda H.K., C.Y. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce karıştığı bir olayda silahla vurularak yaralanan C.Y., cezaevine adliyeye geldiği tekerlekli sandalye ile götürüldü. Bacaklarından yaralı uyuşturucu sanığı, kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür edip, koltuk değneğiyle vurmaya çalıştı, el hareketleri yaptı.

FOTOĞRAFLI

Tekerlekli sandalye ile cezaevine götürülürken el hareketi yaptıTekerlekli sandalye ile cezaevine götürülürken el hareketi yaptıTekerlekli sandalye ile cezaevine götürülürken el hareketi yaptı

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildiŞırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralıOtomobile çarpmamak için manevra yaptı, motosikletliye çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı! (Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu)

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

Lüks otomobiliyle ortalığı birbirine kattı! 'Hatırlamıyorum'

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İstanbul'da çocuğuna şiddet uygulayan annenin evinin hali tüyler ürpertti

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

Doktora uçan tekme! Serbest kaldılar

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

En büyük kalçaya sahip olmak istedi ama...

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.