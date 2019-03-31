Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldiler

İbrahim ALİOĞLU-Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.

Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek. Demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okula gelen ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, seçimin hayırlı olmaısnı dileyerek okuldan ayrıldı.

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