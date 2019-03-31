HABER

Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.

Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldiler

İbrahim ALİOĞLU-Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen vatandaşlardan bazıları tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile sandık başına gitti.
Sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00'de sona erecek. Demokratik haklarını kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okula gelen ve yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği yardımıyla oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşlar, seçimin hayırlı olmaısnı dileyerek okuldan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)

Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldilerTekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldilerTekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldilerTekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldiler

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Endonezyalı Nur, Gülsin Onay'ı hayran bıraktıEndonezyalı Nur, Gülsin Onay'ı hayran bıraktı
Bu sandıkta muhtarlık için baba oğul yarışıyorBu sandıkta muhtarlık için baba oğul yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlileri mahsur kaldı! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.