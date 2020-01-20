Tekerlekli Sandalyede Dans

İnsanlık tarihinin ilk sanat eylemi olarak bilinen dans, müziğin ritmine uyarak yapılan estetik vücut hareketleri olarak tanımlanıyor. Ama vücudunuzun bir kısmını hareket ettiremiyorsanız, bu dans etmenize engel değil. Bunun en güzel kanıtı da 2013 yılından bu yana İzmir’de çalışmalarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Dans Projesi.

Yolculuk, İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin 2013 yılında Engelsİzmir Kongresi için bir kerelik engelli bireylerden dans gösterisi istemesiyle başladı. İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli, beş dansçıyla iki ay boyunca provalar yaptı. Fakat bir gösteriyle yetinmediler; altı yıldır sahnedeler.

Gönüllük ruhuyla farkındalık yaratıyorlar

Bu arada ekibe yeni isimler katıldı. Ama başlangıçtaki gönüllülük ruhu hiç ölmedi. Ekipteki bütün dansçılar, müzisyenler ve eğitmenler gönüllü olarak projeyi sürdürüyor. Projede konservatuar öğrencileri de yer alıyor. Her Salı günü Kültürpark’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Projeler Merkezi’nde provalarını sürdürüyorlar. Provalar herkese, özellikle de çocuklara açık.