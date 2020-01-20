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  4. Tekerlekli Sandalyede Dans

Tekerlekli Sandalyede Dans

20.01.2020 21:12 | Son Güncelleme

İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin 2013 yılında Engelsİzmir Kongresi'nde dans eden engelli bireyler, dans yolculuklarına devam ediyor. Bir gösteriyle yetinmeyen ekip, altı yıldır sahnede

Tekerlekli Sandalyede Dans

İnsanlık tarihinin ilk sanat eylemi olarak bilinen dans, müziğin ritmine uyarak yapılan estetik vücut hareketleri olarak tanımlanıyor. Ama vücudunuzun bir kısmını hareket ettiremiyorsanız, bu dans etmenize engel değil. Bunun en güzel kanıtı da 2013 yılından bu yana İzmir’de çalışmalarını sürdüren Tekerlekli Sandalye Dans Projesi.

Yolculuk, İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin 2013 yılında Engelsİzmir Kongresi için bir kerelik engelli bireylerden dans gösterisi istemesiyle başladı. İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli, beş dansçıyla iki ay boyunca provalar yaptı. Fakat bir gösteriyle yetinmediler; altı yıldır sahnedeler.

Gönüllük ruhuyla farkındalık yaratıyorlar

Bu arada ekibe yeni isimler katıldı. Ama başlangıçtaki gönüllülük ruhu hiç ölmedi. Ekipteki bütün dansçılar, müzisyenler ve eğitmenler gönüllü olarak projeyi sürdürüyor. Projede konservatuar öğrencileri de yer alıyor. Her Salı günü Kültürpark’ta Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Projeler Merkezi’nde provalarını sürdürüyorlar. Provalar herkese, özellikle de çocuklara açık.

Çünkü proje sadece engellileri sanatla buluşturmayı değil, izleyenlerin engellilere yönelik önyargılarını da kırmayı amaçlıyor. Bu nedenle erişilebilirlik koşullarını sağlayan her etkinlikte sahne alıyorlar. Şimdiye kadar hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok gösteri yaptılar.

İzleyicilerle birlikte dans ettiler

Altıncı yıllarını ise İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenledikleri özel bir konserle kutladılar. Sanat yönetmenliğini Banu Dağcıoğlu Türkeli'nin üstlendiği etkinlikte şef İbrahim Yazıcı, tenor Aydın Uştuk, sopranolar Aytül Büyüksaraç, Nazlı Alptekin, Zibelhan Dağdelen, piyanistler Deniz Dağdelen, Emre Altpekin, basçı Hasan Alptekin ve kemanist Eren Ekici yer aldı. Performanslarıyla izleyenleri büyüleyen Tekerlekli Sandalye Dans Ekibi sanatın engel tanımadığını bir kez daha gösterdi.

İzmirliler’in yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Türkeli, Bilinçli bir toplum anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hareket ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Bu akşam bizlere dans, müzik ve estetiğin buluşmasının şahikasını yaşattınız. Ama bazen sadece müzikle estetik yetmez. Güzel bir dans gösterisinde müzisyenlerin, dansçıların ruhlarını görmek lazım ve bugün burada bu güzel insanların ruhlarını da gördük. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gösterinin sonunda salonu dolduran izleyiciler sanatçılarla birlikte sahnede dans etti.

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