Tekerlekli sandalyede dans

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Tekerlekli Sandalye Dans Projesi (Wheelchair Dance Project) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) dün akşam sanatseverlerle buluştu. Salonu dolduran izleyiciler gösterinin sonunda sanatçılarla dans etti.

Tekerlekli Sandalye Dans Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde dün akşam muhteşem bir gösteriye imza attı. Sanat yönetmenliğini Banu Dağcıoğlu Türkeli’nin üstlendiği etkinlikte şef İbrahim Yazıcı, tenor Aydın Uştuk, sopranolar Aytül Büyüksaraç, Nazlı Alptekin, Zibelhan Dağdelen, piyanistler Deniz Dağdelen, Emre Altpekin, basçı Hasan Alptekin ve kemanist Eren Ekici eşlik etti. Ekipte tekerlekli sandalyeli dansçılar Bora Acar Zöngür, Alperen Çalışkan, Ayla Beytaşı, Burhan Elli, Caner Türkseven, Kardelen Yılmaz, Mehmet Arık, Neşe Aydemir, Nur Özgül, Özlem Babasız, Sinem Öntürk, Sude Yubaş, Yasemin Uğurcan, Zehra Kosava, Ece Nazir e Tunca, Ersin Evren ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Konservatuvarı öğrencileri Efe Kızık, Melisa Kuyumcu, Deniz Sarıçoban, Nilsu Şaylı ve Ece Tunca da yer aldı. Gecenin sonunda izleyiciler sanatçılarla birlikte dans etti. Dans eden izleyicilerin arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de vardı.

"Güzel insanların ruhlarını da gördük"

Tunç Soyer, “Bu akşam bizlere dans, müzik ve estetiğin buluşmasının şahikasını yaşattınız. Ama bazen sadece müzikle estetik yetmez. Güzel bir dans gösterisinde müzisyenlerin, dansçıların ruhlarını görmek lazım ve bugün burada bu güzel insanların ruhlarını da gördük. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Bilinçli bir toplum anlayışına katkıda bulunmak amacıyla hareket eden, erişilebilirlik koşullarını sağlayan her etkinlikte sahne aldıklarını belirten Banu Dağcıoğlu Türkeli, “Proje izleyicilerde farkındalık oluşturmayı amaçlarken bir yandan da bedensel engellileri sanat ile buluşturuyor” diye konuştu. Gösteriyi izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer, kızları Defne ve Duygu Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu da yer aldı.

Herkes gönüllü

Tekerlekli Sandalye Dans Projesi, İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli’nin önderliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, 2013 yılında başladı. Bedensel engellilerden oluşan bu dans grubunda, eğitmenler ve müzisyenler de dâhil olmak üzere herkes gönüllü olarak görev alıyor. Projede konservatuvar öğrencisi 12-18 yaş arası çocuklar da bulunuyor. Bu sayede çocuklarla bedensel engellilerin bir arada çalışması, böylece gelecek nesillerin tekerlekli sandalyeyi bir engel olarak görmemeleri amaçlanıyor.

