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  4. Tekerlekli sandalyede yaptığı ahşap ürünleri satıp, 4 çocuğunu okuttu

Tekerlekli sandalyede yaptığı ahşap ürünleri satıp, 4 çocuğunu okuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, inşaatta çalışırken 3'üncü kattan düşüp, tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Heybetullah Yarba (50), evinin altında kurduğu marangoz atölyesinde ahşaptan ürünler yapıyor.

GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, inşaatta çalışırken 3'üncü kattan düşüp, tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Heybetullah Yarba (50), evinin altında kurduğu marangoz atölyesinde ahşaptan ürünler yapıyor. Yaptığı ürünleri satarak 4 çocuğunu okutan Yarba, "Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Herkesin çalışmasını isterim, kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin" dedi.
Gercüş ilçesinde oturan Heybetullah Yarba, 15 yıl önce Antalya'da inşaatta çalışırken, 3'üncü kattan düşüp, sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başladı. Yarba, evinin altına açtığı marangoz atölyesinde ahşaptan ürünler üretmeye başladı. Yarba'nın çalışma azmi ve hayata tutunma çabası kendisine hayran bırakırken, tekerlekli sandalyeyle ürettiği ahşap ürünlerin satışını yaparak 4 çocuğunu okuttu.
12 YIL BOYUNCA YATAKTA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ
Kimsenin engelli durumunu bahane etmemesi gerektiğini anlatan Yarba, geçirdiği iş kazasının ardından 12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Yarba, "Bu işe başlamadan önce daha önce ben inşaatçıydım. Antalya'da çalışıyordum 2005 yılında bir iş kazası geçirdim iş kazası soncunda belim kıldı. 12 yıl yatakta kaldım. Yatakta sürekli kitap okudum. 4 çocuğum okula gidiyor. Maddi durumumuz iyi değildi. Bir işle uğraşmaya karar verdim. Evimin alt katında marangoz atölyesi kurdum. Ahşaptan değişik ürünler üretiyorum. Çok şükür kendi işimle gurur duyuyorum. Gerçekten bu iş güzel. Herkesin çalışmasını isterim. Kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin. Hayata tutunmazsa dünyayı kendine zindan eder. Ama benim gibi bir işle uğraşsalar inanınki çok mutlu olacaklar. Yaptığımız ürünlerin fiyatı ise 2.5 TL'den başlayarak 500 TL'ye kadar olan eserlerimiz var" dedi.

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