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Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T., zabıtaları görünce ayağa kalktı.

Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T., zabıtaları görünce ayağa kalktı. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olmayan ancak dilenmek için bu yönteme başvuran Mehmet T.’ye 153 lira para cezası kesildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilerin insanların manevi duygularını istismar ederek kazanç elde etmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Camiler ve halkın kalabalık olduğu alanlarda denetim yapan ekipler, kent merkezindeki Balıklı Meydanı’nda bir kişinin engeli olmadığı halinde tekerlekli sandalyede dilendiği bilgisine ulaştı. Balıklı Meydanı'na giden zabıta ekipleri tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T.’ye engelli raporu olup olmadığını sordu. Dilenmenin yasak olduğunu anlatan ve ceza keseceğini söyleyen ekiplerin konuşmasının ardından Mehmet T., ayağa kalkarak meydandan ayrılmak istedi. Ekiplerin tekerlekli sandalyesiyle zabıta karakoluna götürdüğü ve üzerinde 47 lira bulunan Mehmet T.’ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 153 lira para cezası kesildi.

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Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktıTekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktıTekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktıTekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

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