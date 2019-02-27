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TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ENGELLİ YOLA DÜŞTÜ; O ANLAR KASK KAMERASINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:09 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
İstanbul'da, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli, bir anda sırt üstü yere düştü. O sırada yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü, engelli kişiyi yerden kaldırdı. Kask kamerasına saniya saniye yansıyan o anlar sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
Sosyal medya hesaplarına bu akşam yüklenen ve İstanbul'da çekildiği belirtilen kask kamerası görüntülerinde, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeyi beklediği anlaşılan fiziksel engelli bir kişi görülüyor. Bu kişinin tekerlekli sandalyesiyle birlikte bir anda sırt üstü yere düştüğü kameraya yansıyor. Görüntülerin çekildiği motosikletin sürücüsü, yardım etmek için durdurduğu aracından iniyor. Sürücü, arkaya geçip tekerlekli sandalyeyi doğrultuyor. Ardından yanlarına yaya olarak gelen bir kişi, engellinin tekerlekli sandalyesini sürüp onu karşıya geçiriyor.

Görüntü Dökümü:
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Kask kamerası görüntüleri
-Trafik ışıklarda bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli
-Tekerlekli sandalyeyle sırt üstü yere düşmesi
-Motosiklet sürücüsünün yardım edip kaldırması
-Bir yayanın tekerlekli sandalyeyi sürüp yolun karşısına geçirmesi
Detaylar

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