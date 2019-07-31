HABER

Tekerlekli sandalyeli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Samsun'da tekerlekli sandalye kullanan ve ayağı alçılı şüpheli, kız arkadaşına vurduğu iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen tekerlekli sandalyeli ve ayağı alçılı şüpheli gözaltına alındı.

Yabancılar Pazarı önünde ayağı alçılı ve tekerlekli sandalye kullanan Yunus K. (17) kız arkadaşına tokat attığı iddiasıyla Durmuş G'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerinden ayağı alçılı halde kaçan Yunus K, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yaralı Durmuş G. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Minik Yağız toprağa verildiMinik Yağız toprağa verildi
Minik çevreciler iş başındaMinik çevreciler iş başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alçı Bıçaklı Yaralama Tekerlekli Sandalye

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.