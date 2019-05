Tekerlekli sandalyesi ile Taksim’e geldi, kollarını açıp ‘Sarıl bana’ dedi

TAKSİM’DE GÖZLERİNİ KAPATTI, KOLLARINI AÇTI

Tekerlekli sandalyesi ile geldiği Taksim’de gözünü bant ile kapatarak bacaklarının önünde Türkçe ve İngilizce “Ön yargıları bırak, sarıl bana” yazılı karton bırakan Serhat Erönal’ı ve çağrısını görenlerden bir bölümü kayıtsız kaldı. Ancak, aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, tekerlekli sandalyedeki adamın çağrısını çevirmeyerek Serhat Erönal’a sarıldı. Bazıları gözleri bantlı Erönal’a sarıldıktan sonra birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Serhat Erönal, DHA muhabirine şunları söyledi:

“Taksim’in göbeğinde kollarımı açtım ve ‘Sarıl bana, ön yargılarını bırak’ dedim. Pek çok insan hiç ayrıştırmadan, ben, sen, o demeden, dil, din, ırk ayırmadan geldi, sarıldı, sımsıcak kucakladı. İnanılmaz mutlu oldum. Açıkçası, bu kadar çok insanın gelip, sarılmasını beklemiyordum. Sarılmayanlar da oldu tabii. Onlar şu an için farkındalık çalışmamızın biraz uzağında kaldılar. Ama benim sloganım; ‘Asla pes etme.’ İsterse yıllar sürsün, herkesi bu farklılık projesi içerisinde kucaklayana kadar çalışmaya devam edeceğim. Her an bir yerde kollarını açmış halde, ‘Sarıl bana’ diyen ya da farklı farkındalık, sosyal deney videoları ile karşınızda olabilirim. Benim için önemli olan hepimizin eşit olduğu ve herkese eşit bir şekilde yaklaşılması gerektiği. Klasik olarak ‘Hepimiz engelli adayıyız, birbirimiz için bir şeyler yapmalıyız’ diyoruz. O gün gelene kadar beklemek zorunda değiliz. Hepimiz insanız ve birbirimiz için çaba sarf edersek çalışırsak çok güzel yarınlar eminim bizim olacak.”