HABER

Tekerlekli sandalyeyle Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 04:23 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ’dan tekerlekli sandalye ile yola çıkan bedensel engelli Mehmet Orhan, Malkara ilçesinde sandalyesi arızalanmasına rağmen pes etmedi.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay için Tekirdağ'da toplanan 57 gönüllü yola çıktı. 57 gönüllüyle birlikte Tekirdağ’dan Çanakkale’ye giden bedensel engelli Mehmet Orhan’ın yaklaşık 50 kilometre sonra Malkara ilçesi girişinde tekerlekli sandalyesi arızalandı. Sandalyenin arızalanmasına rağmen yolundan dönmek istemeyen Mehmet Orhan, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yardım istedi.

CANAKKALE

Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler engelli taşıma aracıyla kısa sürede yola çıktı. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Malkara girişinde 57. Alay gönüllüleri ile bekleyen bedensel engelli Mehmet Orhan’a yeni tekerlekli sandalye vererek, arızalanan sandalyeyi de tamir etmek üzere engelli taşıma aracına aldı.

Süleymanpaşa ilçesinden Çanakkale’ye tekerlekli sandalyeyle yaklaşık 240 kilometre gidecek olan Mehmet Orhan, pes etmediğini buradan Çanakkale’ye tekerlekli sandalye ile devam edeceğini belirtti.

Mehmet Orhan, Malkara ilçesinde bile Süleymanapaşa Belediyesinin kendisine yetişerek daha rahat yoluna devam edebilmesi için tekerlekli sandalyesini değiştirdiklerini belirtti. Orhan, Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

(İHA)

Taksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntüTaksinin camına çıkıp... Şaşkına çeviren görüntü
Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı
'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

En acı an! Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı

En acı an! Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Ve Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

Ve Ribery'nin yeni adresi belli oldu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Salda Gölü, 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edildi

Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde’de korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Tendürek Geçidi'ne tipi engeli: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Geçit kapandı! Çok sayıda araç mahsur kaldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.