HABER
  4. Tekfen doğal gaz boru hattıyla yeniden Rusya'da

Tekfen doğal gaz boru hattıyla yeniden Rusya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz: - "Bu projeyi başarıyla tamamlamamızın, enerji kaynağı olarak Rusya'nın kalbi sayılan bu bölgede, yeni kurulan Rusfen şirketimize ve dolayısıyla Tekfen'e yeni iş imkânlarının önünü açmasını umuyorum"

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat'ın Rusya'daki iştiraki Rusfen, işveren Kharampurneftegaz LLC ile
doğal gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tekfen İnşaat, Rusya'da yerleşik iştiraki olan Rusfen ile birlikte, Kharampurneftegaz LLC firması ile Batı Sibirya'daki Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde 90 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladı.

Açıklamaya göre, Ural Federal Bölgesi'nde bulunan ve Rosneft ile BP'nin ortak şirketi Kharampurneftegaz tarafından işletilen Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasında inşa edilecek Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 kilometrelik kısmını kapsayan projenin sözleşme bedeli 19,5 milyar ruble (yaklaşık 311 milyon ABD doları) oldu. Proje, 1 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Boru çapı 48 inç olan projenin 16 ayda tamamlanması hedefleniyor. Projede yüzde 30'u Türk olmak üzere, toplam 800 kişi istihdam edilecek.

Zorlu coğrafi ve arktik iklim şartlarına sahip Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde, Rusya'nın, doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını, petrol üretiminin ise yüzde 14'ünü gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz'un değerlendirmelerine de yer verildi. Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Tekfen İnşaat olarak, bugüne kadar kavurucu çöllerden, karlı dağlara kadar oldukça farklı ve birbirinden zorlu coğrafyalarda 6 bin kilometreden fazla boru hattı inşa ettik. Şimdi bu yetkinliğimizi, uzun aradan sonra ilk kez proje aldığımız Rusya'da kullanmak, bize heyecan veriyor. Bu projeyi başarıyla tamamlamamızın, enerji kaynağı olarak Rusya'nın kalbi sayılan bu bölgede, yeni kurulan Rusfen şirketimize ve dolayısıyla Tekfen'e yeni iş imkânlarının önünü açmasını umuyorum. 2019 yılının son günlerinde imzaladığımız bu yeni kontrat ve eş zamanlı olarak Katar'da ön elemesini geçtiğimiz iki önemli ihalenin haberi, 2020 yılına umutla bakmamızda önemli gelişmelerdir."

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacakEdirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanıCumhuriyet Üniversitesi'nden Sezai Karakoç'a 'fahri bilim doktoru' unvanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEKFEN

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenler'de fırtına nedeniyle çatı uçtu

İstanbul'da faciadan dönüldü! Ekipler bölgede

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Bir operasyon da İstanbul'da başlatıldı

Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı

Bu fotoğraflar Antalya'da çekildi

Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

Bunu yapan yandı! 10 yıla kadar hapis

Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: Yaralılar var

Denizli'de bir evde patlama: Yaralılar var

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.