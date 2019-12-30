Tekfen doğal gaz boru hattıyla yeniden Rusya'da

İSTANBUL (AA) - Tekfen İnşaat'ın Rusya'daki iştiraki Rusfen, işveren Kharampurneftegaz LLC ile

doğal gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tekfen İnşaat, Rusya'da yerleşik iştiraki olan Rusfen ile birlikte, Kharampurneftegaz LLC firması ile Batı Sibirya'daki Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde 90 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladı.

Açıklamaya göre, Ural Federal Bölgesi'nde bulunan ve Rosneft ile BP'nin ortak şirketi Kharampurneftegaz tarafından işletilen Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasında inşa edilecek Gaz Nakil Boru Hattının ilk 90 kilometrelik kısmını kapsayan projenin sözleşme bedeli 19,5 milyar ruble (yaklaşık 311 milyon ABD doları) oldu. Proje, 1 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Boru çapı 48 inç olan projenin 16 ayda tamamlanması hedefleniyor. Projede yüzde 30'u Türk olmak üzere, toplam 800 kişi istihdam edilecek.

Zorlu coğrafi ve arktik iklim şartlarına sahip Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde, Rusya'nın, doğal gaz üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını, petrol üretiminin ise yüzde 14'ünü gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz'un değerlendirmelerine de yer verildi. Kopuz, şu ifadeleri kullandı: