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Tekfen Filar-Mini, 9 Kasım'da düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Tekfen Filar-Mini konserleri, 9 Kasım'da 5-10 yaş arası çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - Tekfen Filar-Mini konserleri, 9 Kasım'da, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde 5-10 yaş arası çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Tekfen'den yapılan açıklamaya göre, sonbaharda bir gelenek haline gelen Tekfen Filar-Mini konserleri 9 Kasım'da 11.00 ve 16.00 saatlerinde İstanbul Lütfi Kırdar'da düzenlenecek.

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müzik sevgisini aşılamak, geleceğin bilinçli dinleyicisini yetiştirmek gayesiyle bir kez daha küçükler için çalmaya hazırlanıyor. Konsere özel adını "Tekfen Filar-Mini" olarak değiştiren orkestra, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde 5-10 yaş arası çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

- Konserin bu yılki teması "oyun"

Biletleri satışa çıktığı hafta tükenen konserin bu yılki teması "Oyun" olacak. Yazar ve tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir'in yönetmenliği, Ceyda Düvenci ile Yiğit Sertdemir'in anlatımı ve Osman Ateş'in koreografisiyle hazırlanan temsil, çocukları sihirli bir klasik müzik yolculuğuna çıkaracak.

Küçük müzikseverler, aralarında Chopin, Paganini, Rahmaninov, Brahms gibi nice büyük bestecinin birbirinden güzel eserlerini anlatım, dans ve kukla oyunları eşliğinde dinleyecekler.

Bu sene konserlerin geliri, on beş yıldır faaliyetlerini Edirnekapı'da sürdüren ve müzik eğitimi yoluyla çocukların sağlam karakterli bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunan Barış İçin Müzik Vakfı'na bağışlanacak.

Bu sene de konser günü çocuklar, kullanmadıkları ve iyi durumda olan oyuncak ve kitapları getirip fuayede bulunan kutulara bırakabilecekler. Bırakılan bu kitap ve oyuncaklar, Tekfen Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Konser mekanında ayrıca çocuklar için birbirinden eğlenceli, öğretici kitapların bulunduğu yayın evleri, rengarenk el sanatları stantları da olacak.

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Anahtar Kelimeler:
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