HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekfen Filarmoni, 23 Nisan’ın 100. yıldönümünde orkestralara meydan okuyor

Tekfen Filarmoni, 23 Nisan’ın 100. yıldönümünde orkestralara meydan okuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 09:53 | Son Güncelleme

Türkiye’nin sayılı özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, COVID-19 pandemisi nedeniyle evden dışarı çıkmadığımız bugünlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutamayacakları bir an yaşatmak için çok özel bir “challenge” başlatıyor.

Tekfen Filarmoni, 23 Nisan’ın 100. yıldönümünde orkestralara meydan okuyor

Tekfen Filarmoni, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor ve şunu diyor; “evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallenge hashtag’i ile paylaşın, 23 Nisan’da Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım”. Tekfen Filarmoni’nin çocuklara özel sürprizi 23 Nisan Perşembe günü orkestranın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Tekfen Filarmoni’nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla meydan okuduğu orkestraların aralarında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Opera Bale İstanbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Karşıyaka Chamber Orchestra, Limak Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat, Orkestra Akademik Başkent, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Akılalmaz görüntü! Oğlunun canını hiçe saydıAkılalmaz görüntü! Oğlunun canını hiçe saydı
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekfen Filarmoni 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oluyor!

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğasıyla kampa girdi! Salgının biteceği günler için hazırlanıyor

Boğasıyla kampa girdi!Salgının biteceği günler için hazırlanıyor

Esenyurt'ta akılalmaz görüntü! Akülü arabayı otomobile iple bağlayıp oğlunu gezdirdi

Akılalmaz görüntü! Oğlunun canını hiçe saydı

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Gezegenin çılgın sporcuları çocuklarla buluşuyor!

Gezegenin çılgın sporcuları çocuklarla buluşuyor!

Ürolog Cemal Özkan, koronavirüsten hayatını kaybetti! (Cemal Özkan kimdir?)

Bir ilimizi üzen haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Malatya’nın sevilen yüzü ‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti (‘Mercedes Kadir’ kimdir?)

‘Mercedes Kadir’ hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.