Tekfen Filarmoni, 23 Nisan’ın 100. yıldönümünde orkestralara meydan okuyor

Tekfen Filarmoni, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla tüm orkestralara meydan okuyor ve şunu diyor; “evimizde de olsak, gelin siz de çocuk şarkılarını, marşlarını çalın, #23NisanChallenge hashtag’i ile paylaşın, 23 Nisan’da Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara armağan edelim, bayramı coşkuyla kutlayalım”. Tekfen Filarmoni’nin çocuklara özel sürprizi 23 Nisan Perşembe günü orkestranın sosyal medya hesapları ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Tekfen Filarmoni’nin sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoyla meydan okuduğu orkestraların aralarında ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu, Gedik Filarmoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Opera Bale İstanbul, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası, Karşıyaka Chamber Orchestra, Limak Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat, Orkestra Akademik Başkent, Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası bulunuyor.

