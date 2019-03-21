HABER

Tekfen Filarmoni bahar konserlerine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Tekfen Filarmoni bahar konserlerine başladı

İSTANBUL (AA) - Tekfen Filarmoni Orkestrası, bahar konserlerinde pek çok uluslararası ödülün sahibi Güney Koreli genç kemancı Bomsori Kim'i ağırladı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Güney Koreli genç kemancı Bonsori Kim, Max Bruch’un Sol Minör 1. Keman Konçertosu'nu, 1774 yılı Joannes Baptista Guadagnini yapımı özel bir kemanla çaldı.

Dünya klasik müzik camiası tarafından "En parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri" olarak tanımlanan, Almanya’nın en önemli yarışmalarından ARD Uluslararası Müzik Yarışması’nın keman birincisi olan Bomsori Kim'in, genç yaşına rağmen birçok uluslararası ödülü de bulunuyor.

Türk besteci Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı Süitinden Bar ve Son Oyun konçertosuyla başlayan konserde, Max Bruch'un 1. keman konçertosu ve Sergei Prokofiev'in 5. senfonisi dinleyicilere sunuldu.

Tekfen Filarmoni, yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde de konser verecek.

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Trump'ın tartışılacak kararına sert tepkiTrump'ın tartışılacak kararına sert tepki
Eyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgiEyüpsultan’da Berat Albayrak’a yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bomsori Kim Tekfen Filarmoni bahar konserlerine başladı Tekfen Filarmoni Orkestrası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Ve Kulüpler Birliği açıkladı! Yabancı kuralı...

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

21 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Numan Kurtulmuş: Dünya, Trump'ın attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değil

Trump'ın tartışılacak kararına sert tepki

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Suikastçı yakalandı! Şırnak'ta dev operasyon

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.