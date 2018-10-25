Tekfen Filarmoni Orkestrası Mersin'de sahne aldı

MERSİN (AA) - Tekfen Filarmoni Orkestrası, İtalyan trompetçi Omar Tamasoni eşliğinde Mersin'de konser verdi.

Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası, "Sonbahar Konserleri" kapsamında Mersin Kültür Merkezi'nde sahne adı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, orkestraya, "Trompetin altın çocuğu" olarak adlandırılan İtalyan sanatçı Omar Tomasoni eşlik etti.

Konserde, Aleksandr Harutyunyan'ın önemli eserlerinden "Trompet Konçertosu" ile George Gershwin'in, Rus trompetçi Timofei Dokschitzer'in düzenlemesiyle trompet ve orkestra için uyarlanan "Mavi Rapsodi" adlı bestesi izleyicilerin beğenisini topladı.

Orkestranın seslendirdiği, aralarında Antonin Dvorak'ın "Sol majör 8. senfonisi"nin de yer aldığı diğer parçalar da sanatseverlerden büyük alkış aldı.