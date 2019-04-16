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Tekfen İnşaat, Katar'da Dünya Kupası'nın yollarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Tekfen İnşaat'ın yapımını üstlendiği ve şirketin tek seferde imzaladığı en büyük sözleşme olarak dikkati çeken Katar Al Khor Expressway'in, ana yol ve 3 kavşağı Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasır Al Sani tarafından açıldı - 2022 Dünya Kupası yollarını birbirine bağlayacak yol, 2019 sonunda tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak

İSTANBUL (AA) - Katar’da birçok önemli projeyi üstlenerek hayata geçirilmesini sağlayan Tekfen İnşaat, Katar devleti ile imzaladığı anlaşmayla 36 ay içinde tamamlamayı taahhüt ettiği "Al Khor Expressway Projesi"nin, açılışını söz verdiği tarihten bir yıl önce gerçekleştirdi.

Tekfen Holding açıklamasına göre, Tekfen İnşaat’ın yapımını üstlendiği ve şirketin tek seferde imzaladığı en büyük sözleşme olarak öne çıkan Katar Al Khor Expressway’in, ana yol ve 3 kavşağı Katar Başbakanı Abdullah Bin Nasır Al Sani tarafından açıldı.

Toplam uzunluğu 34 kilometre olan ve 2022 Dünya Kupası yollarını birbirine bağlayacak yol; 5x5 şeritli, 10 kavşak, 8 köprü, 15 yaya ve 27 bisiklet tünelinden oluşacak ve 2019 sonunda tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak.

Katar’da hayata geçirdiği prestijli projelere bir yenisini de Al Khor Expressway ile ekleyen Tekfen İnşaat, 63 yıllık tecrübesiyle projenin tamamını anahtar teslimi olarak yıl sonunda teslim edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, 2005 yılından bu yana Katar’da boru hattı, endüstriyel tesis, üst yapı ve otoyollar gibi değişik alanlardaki 10 ayrı projede toplam 4,9 milyar ABD doları tutarında projeye imza attıklarını belirterek, "Bu otoyol Dünya Kupası için de kritik bir öneme sahip. Tekfen İnşaat olarak Türk taahhüt sektörünü yurt dışında gururla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Al Khor Expressway Tekfen İnşaat

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