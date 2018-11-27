HABER

Tekfen'den işçilerine erken zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

Şirket, Yol-İş Sendikası ile imzaladığı mevcut toplu iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle yılbaşını beklemeden işçilerine yüzde 12,5 zam yaptı - Yaklaşık 4 bin sendikalı işçinin yararlanacağı ücret artışı, 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak - Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar: - "İş yerindeki örgütlü sendikayla mutabakat sağlayıp işçisinin hakkını veren böyle işverenlerin herkese örnek olması gerekir"

ÖZCAN YILDIRIM - Tekfen İnşaat, Yol-İş Sendikası ile imzaladığı mevcut toplu iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle yılbaşını beklemeden işçilerine yüzde 12,5 zam yaptı.

2018-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesini Temmuz ayında imzalayan Tekfen ve Yol-İş Sendikası, yüksek enflasyon karşısında çalışanlarının yaşadığı ücret kayıplarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Şirket ve Sendikanın vardığı mutabakat gereği mevcut toplu iş sözleşmesine, "İşçilerin 31 Ekim 2018'de almakta oldukları ücretlere 1 Kasım 2018'den geçerli olmak üzere yüzde 12,5 zam yapılır." maddesi eklendi.

Yaklaşık 4 bin sendikalı işçinin yararlanacağı ücret artışı, ikramiyeleri de kapsayacak.
\

- Zamla ücretler iki ayda bin lira artacak

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sendika olarak Tekfen İnşaat'ta 1985 yılından beri örgütlü olduklarını belirterek, bu iş yerinde bugüne kadar hiç sorun yaşamadıklarını vurguladı.

Tekfen ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesini, yüksek enflasyon karşısında işçilerin ücret kayıplarını önlemek için karşılıklı gözden geçirme kararı aldıklarını dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmeler neticesinde ücret kayıplarının telafisi için yılbaşını beklememeyi kararlaştırdık. 1 Kasım itibarıyla işçi ücretlerine yüzde 12,5 zam yapılması konusunda anlaştık. Bu zam, ortalama ücrete sahip bir işçimizin kasım ve aralık ayındaki gelirini toplam bin lira arttıracak. Alın terine ve emeğe değer veren Tekfen yetkililerine tüm işçiler adına teşekkür ediyorum. İş yerindeki örgütlü sendikayla mutabakat sağlayıp işçisinin hakkını veren böyle işverenlerin herkese örnek olması gerekir."

Milla Jovovich gün yüzüne çıktıMilla Jovovich gün yüzüne çıktı
Hollanda'dan, köpekleri 'Angel'ın mezarını ziyaret için geldilerHollanda'dan, köpekleri 'Angel'ın mezarını ziyaret için geldiler
Finike'deki mermer ocaklarına bakanlıktan incelemeFinike'deki mermer ocaklarına bakanlıktan inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekfen İnşaat Tekfen'den işçilerine erken zam yol-iş sendikası Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Son dakika! Sancaktepe'deki helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı!

Ahmet Zeki Üçok, 'hipnozla işkence' davasında beraat etti

Ahmet Zeki Üçok'un 'hipnozla işkence' davasında karar

Kreşte çocuklara işkence! Mahkemenin cezası tepki topladı

Kreşte çocuklara işkence!

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.