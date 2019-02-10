HABER

Tekfenli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Özel Teknoloji Fen Okulları, yenilikçi eğitiminin yanı sıra, sportif başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası müsabakasında Özel Teknoloji Fen Ortaokulu 7.

Tekfenli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyor

Özel Teknoloji Fen Okulları, yenilikçi eğitiminin yanı sıra, sportif başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası müsabakasında Özel Teknoloji Fen Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nazlı Buse Kaymak 3 bin metre yarışlarında Türkiye 1.’si olarak okuluna ve ailesine büyük bir sevinç yaşattı. Şampiyon yüzücü, bu başarısıyla milli takım seçmelerine katılmaya da hak kazandı. Elde ettiği birincilik sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Nazlı Buse Kaymak, milli takım seçmeleri için şimdiden çalışmalara başladığını söyledi.
5. sınıf öğrencisi Dağhan Yılmaz ise, Türkiye Su Topu Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda Türkiye 3.’lüğü kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi. Su topunun en zor spor dallarından biri olduğunu belirten Dağhan Yılmaz, bu branşın ekip sporu olması sebebiyle takım arkadaşları arasında koordinasyon gücünü arttırdığına işaret ederek, kendi ve okulu adına sağladığı başarı için çok mutlu olduğunu ifade etti.
Teknoloji ve fen alanları haricinde sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerinin başarılı olmalarından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan okul müdürü Müge Düşmez, öğrencilerinin başarılarının artmasını dilerken, sporun çocukların sadece bedenen değil, sosyalleşme süreçleri ve özgüvenlerinin gelişmesine de büyük katkısı olduğunun altını çizdi.

Tekfenli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyor

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Turizmciler dört günlüğüne turist olduTurizmciler dört günlüğüne turist oldu
(Özel) Gölgenin efendisi(Özel) Gölgenin efendisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da pazar günü hava nasıl olacak?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelere dikkat

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Beş katlı binada çıkan yangında 15 kişi mahsur kaldı

Kartal'da yakınlarından haber almak için beklerken kalp krizi geçirdi

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Günlük burç yorumları 10 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

Kartal'da çalışmalar gece boyu sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.