Tekfenli öğrenciler başarılarıyla göz dolduruyor

Özel Teknoloji Fen Okulları, yenilikçi eğitiminin yanı sıra, sportif başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası müsabakasında Özel Teknoloji Fen Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nazlı Buse Kaymak 3 bin metre yarışlarında Türkiye 1.’si olarak okuluna ve ailesine büyük bir sevinç yaşattı. Şampiyon yüzücü, bu başarısıyla milli takım seçmelerine katılmaya da hak kazandı. Elde ettiği birincilik sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Nazlı Buse Kaymak, milli takım seçmeleri için şimdiden çalışmalara başladığını söyledi.

5. sınıf öğrencisi Dağhan Yılmaz ise, Türkiye Su Topu Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda Türkiye 3.’lüğü kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi. Su topunun en zor spor dallarından biri olduğunu belirten Dağhan Yılmaz, bu branşın ekip sporu olması sebebiyle takım arkadaşları arasında koordinasyon gücünü arttırdığına işaret ederek, kendi ve okulu adına sağladığı başarı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Teknoloji ve fen alanları haricinde sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da öğrencilerinin başarılı olmalarından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan okul müdürü Müge Düşmez, öğrencilerinin başarılarının artmasını dilerken, sporun çocukların sadece bedenen değil, sosyalleşme süreçleri ve özgüvenlerinin gelişmesine de büyük katkısı olduğunun altını çizdi.



