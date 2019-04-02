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TEKFEST ANKARA Oyun ve Teknoloji Festivali’nde turnuva programı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:58 | Son Güncelleme

TEKFEST ANKARA için geri sayım başladı.

TEKFEST ANKARA Oyun ve Teknoloji Festivali’nde turnuva programı belli oldu

TEKFEST ANKARA için geri sayım başladı. Türkiye’nin teknoloji ve oyun fuarı, Türkiye’de en çok oynanan oyunların turnuvalarına ev sahipliği yapacak fuar 3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleşecek.

TEKFEST ANKARA’nın programının belirlenmesiyle beraber heyecan daha da arttı. TEKFEST’te, League of Legends, Counter Strike Global Offensive ve PUBG oyunları için tüm ziyaretçilere açık turnuvalar yapılacak. Birbirinden farklı ve özel hediyelerin verileceği turnuvaların finallerinde herkes şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek. Türkiye’de ilk kez Ankara’da düzenlenecek teknoloji ve oyun festivali TEKFEST, çevre illerden de ziyaretçi çekecek ve ülkenin kalbinde, oyuncuları oyunlarla, YouTube ve Twitch fenomenlerini hayranlarıyla buluşturacak.

TEKFEST ANKARA, bakanlıkların, Espor Federasyonu’nun ve ilgili tüm tarafların desteğini alarak teknoloji ve oyun tutkunlarını bir araya getirecek. 3 gün sürecek teknoloji ve oyun festivali TEKFEST için çevre illerden ziyaretçilerle toplamda 50 bin kişinin katılımı bekleniyor. Yaklaşık 7 bin 815 metrekarelik fuar alanında gerçekleşecek olan TEKFEST ANKARA Oyun ve Teknoloji Festivali hakkında daha fazla bilgi için internet sitesinden detayları takip edilebilecek.

Yapılan bilgilendirmede; 3 Mayıs Cuma gününü League of Legends’a ayıran TEKFEST, 4 Mayıs Cumartesi günü Counter Strike Global Offensive oyunu tutkunları için yapılacak turnuvalarla devam edecek. 5 Mayıs Pazar günü ise dünyayı kasıp kavuran PUBG turnuvası, tüm ziyaretçilere açık olarak yapılacak. Aynı gün içerisinde üniversiteler arası PUBG finalinin de yapılacağı festivalde hafta sonuna özel cosplay yarışması düzenlenecek. Cumartesi günü yarı finali yapılacak etkinliğin pazar günü finali yapılarak dereceye giren cosplay sanatçılarına ödülleri takdim edilecek.

TEKFEST ANKARA, bireysel turnuvaların yanı sıra, üniversite takımlarının mücadele edeceği şampiyonaya da ev sahipliği yapacak. League of Legends, CS:GO ve PUBG oyunları özelinde yapılan turnuvanın finali, TEKFEST içerisindeki ana sahnede yapılarak tüm ziyaretçilerin seyrine sunulacak.

TEKFEST ANKARA Oyun ve Teknoloji Festivali’nde turnuva programı belli oldu

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