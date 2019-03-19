TEKFEST çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı oldu

Teknoloji Fen Okulları tarafından 2.’si düzenlenen TEKFEST Bilim Şenliği’nde aileler yapılan çalışmaları hayranlıkla izledi.

Öğrencilere, “Kodlanan Değil, Kodlayan Bir Gelecek” sloganıyla eğitim hizmeti veren Teknoloji Fen Okulları, 2.kez düzenlediği TEKFEST Bilim Şenliği ile ailelere çocukları ile unutulmaz anlar yaşattı. Anaokulundan ortaokula kadar birçok öğrencinin yer aldığı atölye çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulan aileler, çocuklarına fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine şahit oldu.

TEKFEST 2 Bilim Şenliği açılış konuşmasını yapan Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, öğrencileriyle ne kadar gurur duyduğunu dile getirdi. Karakoç, "Okulumuzun eğitim felsefesi öğrenciyi keşfetmek ve kendisini keşfetmesine fırsat vermektir. Daha sonra ise bu yetenekleri geliştirmesi için ona destek olmaktır. Öğrencilerimizin gerek seçmeli derslerinde gerekse ana derslerde yaptıkları çalışmaları bugün velilerimize ve misafirlerimize sergilemek ve onlara anlatmak istedik” dedi.

Okulun içerisinde 26 fen deney alanı ve 20 atölyenin olduğu bir bilim şenliği oluşturduklarını ifade eden Karakoç, “Belli konularda değil, İngilizceden hayal atölyesine, görsel sanatlardan müziğe, sosyal bilgilerden spora, bilişimden matematiğe, ahşaptan fen bilimlerine kadar birçok atölyeye yer verdik. Gerçekten çocuklarımızın yaptıklarıyla göğsümüz bir kez daha kabardı. İddiamızda ne kadar gerçekçi olduğumuzu çocuklar kanıtladı. Onlara fırsat verildiğinde hayallerini gündeme getirerek belli projeleri başarabileceklerini gösterdiler. İlk yaptığımız şenliğin üzerine de farklı atölyeler ekleyerek çocuklarımızın hayallerine ulaşmaya çalıştık. Yıl sonunda daha büyük projelere imza atacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Aralık ayından bu yana 2. şenliğe hazırladıklarını belirten Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Merziye Çorlu ise, “Burada 5 yaşından 14 yaşına kadar öğrencilerimiz yer alıyor. Onlara imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini gördük. Velileri ile hazırladıkları “Benim Su Roketim” ve “Mouse’nu Dijitalde Tasarla” Proje Yarışması ile hayal güçlerinin ne kadar gelişmiş olduğuna şahit olduk. Öğrencilerimizi ve velilerimizle ortak çalışmalar yürütebilmemiz ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize bir kez daha kanıtladı” diye konuştu.

Çeşitli atölyelerde eğlence dolu anlar yaşayan öğrenci ve veliler, okullarında böyle bir festivale ortak olmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade etti. “Benim Su Roketim” ve “Mouse’nu Dijitalde Tasarla” Yarışması sonucunda ilk 3’e giren öğrencilere Tema Vakfından fidan bağışı hediye edilirken, hünerlerini sergileyen tüm katılımcılara okul müdürü tek tek teşekkür etti.