Tekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtı

İSTANBUL,(DHA)- İSTABUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2005 yılında ilk restorasyon çalışmalarına başlanan Tekfur Sarayı müze olarak kapılarını ilk kez ziyaretçilere açtı. Tekfur Sarayı hakkında bilgi veren Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, ''Tekfur Sarayı uzun yıllar dört duvar olarak kaldı. Burada yapılan kazılarda ilk defa çini ve cam atölyelerinin varlığı ortaya çıktı" dedi.

Edirnekapı’da kara surlarına bitişik olarak inşa edilen Tekfur Sarayı’nın çini eserler ile cam ve çömlek eserlerin de sergileneceği bir müze olmasına karar verildi. Açılışa İBB Genel sekteri Hayri Baraçlı’nın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

“2006 YILINDAN İTİBAREN BURADA ESASLI RESTORASYON PROJELERİ GELİŞTİRİLDİ”

Müze hakkında bilgi veren Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, "Tekfur Sarayı uzun yıllar dört duvar olarak kaldı. Hiçbir şekilde el değmedi. Burayı ne şekilde kullanacağız diyen bir takım projeler geliştirildi. Ama hepsi yarım kaldı ancak 2006 yılından itibaren burada esaslı restorasyon projeleri geliştirildi ve yapılmaya başlandı ama bu restorasyon sırasında uygulamalarda bazı hatalar yapıldı diye çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Bu projeler Anıtlar Kurulu’nun onayıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla birkaç kere bu projelerde değişiklik yapıldı. Ve nihayet anıtların onayıyla bu hale geldi” dedi.