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Tekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

İSTABUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2005 yılında ilk restorasyon çalışmalarına başlanan Tekfur Sarayı müze olarak kapılarını ilk kez ziyaretçilere açtı.

Tekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtı

İSTANBUL,(DHA)- İSTABUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2005 yılında ilk restorasyon çalışmalarına başlanan Tekfur Sarayı müze olarak kapılarını ilk kez ziyaretçilere açtı. Tekfur Sarayı hakkında bilgi veren Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, ''Tekfur Sarayı uzun yıllar dört duvar olarak kaldı. Burada yapılan kazılarda ilk defa çini ve cam atölyelerinin varlığı ortaya çıktı" dedi.

Edirnekapı’da kara surlarına bitişik olarak inşa edilen Tekfur Sarayı’nın çini eserler ile cam ve çömlek eserlerin de sergileneceği bir müze olmasına karar verildi. Açılışa İBB Genel sekteri Hayri Baraçlı’nın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

“2006 YILINDAN İTİBAREN BURADA ESASLI RESTORASYON PROJELERİ GELİŞTİRİLDİ”

Müze hakkında bilgi veren Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy, "Tekfur Sarayı uzun yıllar dört duvar olarak kaldı. Hiçbir şekilde el değmedi. Burayı ne şekilde kullanacağız diyen bir takım projeler geliştirildi. Ama hepsi yarım kaldı ancak 2006 yılından itibaren burada esaslı restorasyon projeleri geliştirildi ve yapılmaya başlandı ama bu restorasyon sırasında uygulamalarda bazı hatalar yapıldı diye çeşitli tartışmalar ortaya çıktı. Bu projeler Anıtlar Kurulu’nun onayıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla birkaç kere bu projelerde değişiklik yapıldı. Ve nihayet anıtların onayıyla bu hale geldi” dedi.

“ENGELLİLER İÇİN ASANSÖR DE YAPILMIŞTIR”

Müzenin yapılmasında engellilerin de düşünüldüğünü ifade eden Atasoy, ”Eski bir esere, eski bir binaya işlev verdiğiniz zaman birtakım değişiklikler yapmak zorundasınız. Bu da eski esere minimum müdahaleyi gerektirir. Ama burada bir müze kuracaksanız bunun şartlarından biri de engelliler için yürüme yolları ya da asansörler yapmaktır. Burada da bir asansör yapılmıştır. Buradaki gaye engellileri yukarı çıkarmaktır. Ama bu asansörü yaparken de minimum müdahale yapmak binaya zarar vermedi. Bu nedenle çok titiz bir çalışma yapıldı” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA ÇİNİ ATÖLYESİNİN VE CAM ATÖLYESİNİN VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI”

Özgün mimarisini bozmadan evrensel kurallara uygun olarak malzemeler kullanılıp üretildiğine değinen Prof. Dr. Sümer Atasoy, "Sarayı farklı şekillerde değerlendirelim hatta otel yapalım gibi pek çok tartışmalar yapıldı. Sonunda buranın bir müze olarak kullanılması fikri ağır bastı ve yapıldı. Ki iyi oldu. Çünkü 1993 yılından 2001 yılına kadar burada yapılan kazılarda ilk defa çini atölyesinin ve cam atölyesinin varlığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada hem bina hem de buradan çıkan eserler önemlidir” cümlelerine yer verdi.

“SANATI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu tür faaliyetleri desteklediklerini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı,“Burada bulunan sanatın değerini öğretmek ve aynı zamanda onun ögelerini ortaya koyabilmek bizim için de çok önemliydi. Sanata değer verebilmek adına, sanatı yaşatabilmek adına ve aynı zamanda sanatçıyı da özendirebilmek adına bu organizasyonları destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bu çalışmalar da bizi heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

TEKFUR SARAYI MÜZESİ

Tekfur Sarayının müze olarak kullanılması için 18 Mayıs 2017 tarihinde yeniden ihalesi yapıldı. Bu kapsamda da giriş bloğu yapıları, cam cepheli asansör kulesi, avlu binaları ve saray yapısı içinde bulunan eserlerin sergileneceği vitrin imalatları ile yapıya kısmi restorasyon müdahale işlemleri tamamlandı. Şu anda teşhir/tanzim çalışmaları tamamlanmakta olan müzenin restore edilerek müze olarak kullanılacak saray yapısı ve alanları bölümleri şu şekildedir:

SARAY YAPISI GİRİŞ KAT: 168,63 METREKARE

Çini Fırınları Kazıları

Tekfur Sarayı Restorasyon Aşamaları

Mozaik ve Sütun Kalıntıları

SARAY YAPISI 1’İNCİ KAT: 205,16 METREKARE

Çini Yapımı

Çini Fırın ve Atölye Malzemeleri

Tekfur Sarayı Cam Atölyesi

Tekfur Sarayı Fırınlarında Üretilen Çömlek Örnekleri

Tekfur Sarayı Fırınlarında Üretilen Eyüp Çömlekleri

Bizans ve Osmanlı Döneminde Tekfur Sarayı

Tekfur Sarayında Günlük Yaşam

SARAY YAPISI 2. KAT: 211,56 METREKARE

Tekfur Çinileri Üzerinde Kullanılan Motifler

Tekfur Çinilerinin Türkiye ve Yurtdışında Bulunan Örnekleri

Tekfur Çinilerinin Özellikleri ve Örnekleri

(FOTOĞRAF)

Tekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtıTekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtıTekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtıTekfur Sarayı 'Müze' olarak kapılarını ilk kez açtı

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