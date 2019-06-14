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Tekfur Sarayı Müzesi, ilk ziyaretçilerini pazartesi ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 19:29 | Son Güncelleme

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Saray, Bizans ve Osmanlı tarihinin yanı sıra İstanbul'dan dünyaya gönderilen çömlek, cam ve çini sanatlarının örneklerinin yer aldığı ve tarihlerinin anlatıldığı müze olarak hizmet verecek - Müze, pazartesi günü "İstanbul Craft Week" organizasyonuna ev sahipliği yaparak ilk ziyaretçilerine kapılarını aralayacak

İSTANBUL (AA) - Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve müze olarak hizmet vermeye başlayacak olan Tekfur Sarayı, pazartesi günü "İstanbul Craft Week" organizasyonuna ev sahipliği yaparak ilk ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tekfur Sarayı, Bizans döneminde İmparator 2. Theodosius tarafından inşa ettirilerek 11'inci ve 15'inci yüzyıllar arasında Bizans İmparatorluğu Sarayı olarak kullanılan Blakhernai Sarayı kompleksinin sağlam kalan tek yapısı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çömlek, cam ve çini sanatlarının merkezi olarak da hizmet veren Saray'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanarak Bizans ve Osmanlı tarihine dair bilgilerin yanı sıra İstanbul'dan dünyaya gönderilen çömlek, cam ve çini sanatlarının örneklerinin yer aldığı ve tarihlerinin anlatıldığı müze olarak hizmet verecek.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ile İznik Çini Vakfı iş birliğiyle orijinal eserlere uygun replikaların da yer alacağı müzede, İstanbul'un Haliç ve Balat bölgelerine dair ayrıntılı bilgiler yer alacak.

Ayrıca, Tekfur Sarayı çinilerindeki motiflerin anlamları, Tekfur çinilerinin dünyadaki örnekleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki çini üretim merkezleri gibi geçmişe ve bugüne ışık tutan bilgilere ulaşılması sağlanacak.

Tekfur Sarayı Müzesi, Türkiye'nin en üst düzey teknolojisinin kullanıldığı interaktif ve dijital uygulamalarla da ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatacak.

Hologram teknolojisiyle çömlek yapımının anlatılacağı müzede, 2D ve 3D animasyon teknikleriyle yapılan animasyonlar da yer alacak. Öte yandan, 1582'de Padişah 3. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in düğünü dolayısıyla düzenlenen şenlikleri anlatan Surname-i Hümayun eserinin cam ve çömlek geçişi sahneleri de ilk kez animasyon olarak izleyiciye sunulacak.

Uygulamalarının mobil telefonlarla eş zamanlı kullanımı imkanının yanı sıra engelli dostu uygulamaları da bulunan müze, teknolojinin tarih anlatımında kullanılması konusunda ender örneklerden olacak. Müzenin danışmanlığını ise Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ve Profesör Doktor Sümer Atasoy gerçekleştirecek.

Pazartesi başlayacak olan zanaat kültürü ile el sanatları tarihinin konu edildiği "İstanbul Craft Week" organizasyonuna ev sahipliği yapacak olan müze, burada ilk ziyaretçilerini ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
müze Restorasyon Tekfur Sarayı

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