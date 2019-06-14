Tekfur Sarayı Müzesi, ilk ziyaretçilerini pazartesi ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve müze olarak hizmet vermeye başlayacak olan Tekfur Sarayı, pazartesi günü "İstanbul Craft Week" organizasyonuna ev sahipliği yaparak ilk ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tekfur Sarayı, Bizans döneminde İmparator 2. Theodosius tarafından inşa ettirilerek 11'inci ve 15'inci yüzyıllar arasında Bizans İmparatorluğu Sarayı olarak kullanılan Blakhernai Sarayı kompleksinin sağlam kalan tek yapısı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde çömlek, cam ve çini sanatlarının merkezi olarak da hizmet veren Saray'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanarak Bizans ve Osmanlı tarihine dair bilgilerin yanı sıra İstanbul'dan dünyaya gönderilen çömlek, cam ve çini sanatlarının örneklerinin yer aldığı ve tarihlerinin anlatıldığı müze olarak hizmet verecek.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı ile İznik Çini Vakfı iş birliğiyle orijinal eserlere uygun replikaların da yer alacağı müzede, İstanbul'un Haliç ve Balat bölgelerine dair ayrıntılı bilgiler yer alacak.