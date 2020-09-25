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Tekidağ'da ambarda yangın! Gözyaşları içerisinde izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ Malkara'da ambarda çıkan yangında 700 saman balyası ile 25 ton buğday yandı. Ambardaki ürünleri zarar gören çiftçi 72 yaşındaki Şaban Elmas itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi.

Tekidağ'da ambarda yangın! Gözyaşları içerisinde izledi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi kırsal Hacısungur Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şaban Elmas'ın evinin karşısındaki ambarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan tarafta çuvalların içinde bulunan buğdaylara sıçradı. Mahallelinin hortum ve kovalarla su dökerek müdahale ettiği yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 700 saman balyası ile 25 ton buğday yanarak kullanılmaz hale geldi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Saman ve buğdayları küle dönünce büyük üzüntü yaşayan Şaban Elmas, yangının nasıl çıktığını anlamadığını belirterek, "Duman gördüm. Balyalarıma baktım hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa oldu birden alev aldı yangın çıktı. Nasıl çıktı anlamış değilim. Ambarımda yaklaşık 700 tane saman balyası vardı. Hepsi yandı. Ayrıca ambarımda 25 ton da yeni biçilmiş buğdayım vardı. Onlar da yandı. Ambardaki her şeyim yandı. Çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: DHA

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