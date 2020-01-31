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Tekirdağ Belediyesinin şirketindeki kayıp 5 milyonluk mazot soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’den 5 milyon lira değerinde mazotun kaybolması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait TEKPARK A.Ş.’de geçtiğimiz Eylül ayında Çorlu’da yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüste mazot yolsuzluğu yapıldığı belirlenmiş, başlatılan incelemede alınmadığı halde mazot ücreti tahsilatı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’den 5 milyon lira değerinde mazotun kaybolması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait TEKPARK A.Ş.’de geçtiğimiz Eylül ayında Çorlu’da yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüste mazot yolsuzluğu yapıldığı belirlenmiş, başlatılan incelemede alınmadığı halde mazot ücreti tahsilatı yapıldığı ortaya çıkmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın de 700 tonluk mazot vurgunu yapıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da vurgun miktarının 5 milyon lira olduğu ortaya çıkarılmıştı.
Savcılığın olayla ilgili şirket yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan S.E., G.B., M.B., Ö.T., İ.V., O.Ç., T.V., Ö.G., E.Ş., C.Ç. ve H.T. adlı lüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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