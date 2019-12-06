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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Albayrak, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın, Filistin'de çektiği "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise İsmail Duru'nun "Kapodakya'da balon keyfi" başlıklı fotoğrafını seçen Albayrak, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" karesine oy verdi.

Albayrak, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasını çok beğeniyorum. Geçen sene de aynı hayranlıkla izlemiştim. Haber ve yaşam kategorisindeki fotoğraflar da çok güzel. Ancak beni en çok etkileyen spor kategorisi oldu. Beytullah'ın o azim ve inancı beni çok etkiledi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
aa kadir albayrak Tekirdağ

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